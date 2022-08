anteprima24 : ** ##Napoli, #Manfredi nomina #Trione consigliere programmazione attività museali e arte ** - MariaAversano1 : RT @serebellardinel: Manco l’appoggio del sindaco #Manfredi, garantisce la poltrona a #gigginoacartelletta!La stessa #Fuorigrotta,dove il f… - Stefano_Lupus : RT @serebellardinel: Manco l’appoggio del sindaco #Manfredi, garantisce la poltrona a #gigginoacartelletta!La stessa #Fuorigrotta,dove il f… - marinellafly12 : RT @serebellardinel: Manco l’appoggio del sindaco #Manfredi, garantisce la poltrona a #gigginoacartelletta!La stessa #Fuorigrotta,dove il f… - cocchi2a : RT @serebellardinel: Manco l’appoggio del sindaco #Manfredi, garantisce la poltrona a #gigginoacartelletta!La stessa #Fuorigrotta,dove il f… -

Non consentiremo che si tolga un centesimo ae, nonostante siamo di orientamenti politici diversi, non lasceremo solo il sindaco- annuncia il magistrato antimafia - Potremo solo ...Dalla parte dell'allenatore di Certaldo si è schierato subito il sindaco di, Gaetano. "L'aggressione subita da Spalletti è episodio di grandissima inciviltà, non è qualificabile", ha ...Vincenzo Trione, professore ordinario di Arte e Media e di Storia dell’Arte contemporanea presso l’Università Iulm di Milano - dove è preside della facoltà di Arti e Turismo - oltre che presidente del ...«Nella sua intervista di oggi a “Il Mattino” l’onorevole Boccia fa riferimento alle mie critiche al “Patto per Napoli” e manifesta tutte le sue preoccupazioni ...