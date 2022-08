LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Remi Cavagna in testa alla cronometro, occhio a Dennis (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Vuelta A España 2022 15.42 A breve Dennis al secondo intermedio, vedremo se ha guadagnato qualcosa o perso da Cavagna. 15.38 La classifica parziale: # Rider Time Avg 1 Cavagna Rémi 34.18,80 54.031 2 HEPBURN Michael 35.11,73 52.677 3 DURBRIDGE Luke 35.40,75 51.963 4 KIRSCH Alex 35.42,05 51.932 5 GARCÍA PIERNA Raúl 36.01,61 51.462 6 AZPARREN Xabier Mikel 36.10,46 51.252 7 O’BRIEN Kelland 36.14,43 51.158 8 TIBERI Antonio 36.15,48 51.134 9 PEDERSEN Mads 36.21,20 50.999 10 GUERNALEC Thibault 36.23,45 50.947 15.36 Scende in ottava piazza Antonio Tiberi all’arrivo. 15.34 Il campione australiano è partito forte: 4” di ritardo da Cavagna ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE15.42 A breveal secondo intermedio, vedremo se ha guadagnato qualcosa o perso da. 15.38 La classifica parziale: # Rider Time Avg 1Rémi 34.18,80 54.031 2 HEPBURN Michael 35.11,73 52.677 3 DURBRIDGE Luke 35.40,75 51.963 4 KIRSCH Alex 35.42,05 51.932 5 GARCÍA PIERNA Raúl 36.01,61 51.462 6 AZPARREN Xabier Mikel 36.10,46 51.252 7 O’BRIEN Kelland 36.14,43 51.158 8 TIBERI Antonio 36.15,48 51.134 9 PEDERSEN Mads 36.21,20 50.999 10 GUERNALEC Thibault 36.23,45 50.947 15.36 Scende in ottava piazza Antonio Tiberi all’arrivo. 15.34 Il campione australiano è partito forte: 4” di ritardo da...

zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Remi Cavagna in testa alla cronometro - #Vuelta #España #tappa… - zazoomblog : LIVE – Vuelta 2022 decima tappa cronometro Elche-Alicante: aggiornamenti in DIRETTA - #Vuelta #decima #tappa… - Eurosport_IT : Dopo il giorno di riposo si torna a pedalare! Chi firmerà il miglior tempo nella crono individuale da Elche ad Alic… - zazoomblog : LIVE – Vuelta 2022 decima tappa cronometro Elche-Alicante: aggiornamenti in DIRETTA - #Vuelta #decima #tappa… -