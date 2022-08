LIVE Roma-Monza 3-0: doppietta Dybala, poi Ibanez. Belotti sfiora il gol, traversa di Machin (Di martedì 30 agosto 2022) Alle 20.45 torna in campo la Roma di Mourinho, che per la 4ª giornata di Serie A affronta all'Olimpico il Monza di Stroppa: i giallorossi... Leggi su calciomercato (Di martedì 30 agosto 2022) Alle 20.45 torna in campo ladi Mourinho, che per la 4ª giornata di Serie A affronta all'Olimpico ildi Stroppa: i giallorossi...

team_world : TODAY IS THE DAY ?? Quanti ci leggono già dal Cavea Auditorium? Chi sta raggiungendo Roma adesso? Chi vivrà il li… - TicketOneIT : ?? @AmorosoOF si prepara a tornare live nei palasport di tutta Italia da novembre con “TUTTO ACCADE TOUR” ? ??Alle d… - team_world : In questi giorni dove si respira così tanto la Musica live legata a grandi eventi e artisti in arrivo in Italia, co… - corgiallorosso : LIVE Roma-Monza 3-0 (18' 32' Dybala, 61' Ibanez) – 84' Belotti ad un passo dal gol - Denise24400 : RT @team_world: TODAY IS THE DAY ?? Quanti ci leggono già dal Cavea Auditorium? Chi sta raggiungendo Roma adesso? Chi vivrà il live attra… -