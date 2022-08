La bufala di Byoblu sui FANS e la circolare del 2020 sulla gestione domiciliare dei pazienti Covid (Di martedì 30 agosto 2022) Il 29 agosto 2022 abbiamo ricevuto una segnalazione via email da parte di un utente in merito a un servizio di Byoblu, trasmesso in serata, che avrebbe «sbugiardato» l’articolo di Open Fact-checking del 27 agosto riguardo ai FANS nella gestione domiciliare dei pazienti Covid. Visionando la clip trasmessa durante il TG Byoblu 24 del 29 agosto sera, scopriamo di venire contestati in quanto avremmo omesso informazioni utili per una corretta informazione ai lettori. In questo articolo riportiamo perché e come il canale televisivo Byoblu afferma il falso. Per chi ha fretta Byoblu sostiene che Open Fact-checking abbia dimenticato «di citare la circolare del Ministero della Salute del novembre 2020 ... Leggi su open.online (Di martedì 30 agosto 2022) Il 29 agosto 2022 abbiamo ricevuto una segnalazione via email da parte di un utente in merito a un servizio di, trasmesso in serata, che avrebbe «sbugiardato» l’articolo di Open Fact-checking del 27 agosto riguardo ainelladei. Visionando la clip trasmessa durante il TG24 del 29 agosto sera, scopriamo di venire contestati in quanto avremmo omesso informazioni utili per una corretta informazione ai lettori. In questo articolo riportiamo perché e come il canale televisivoafferma il falso. Per chi ha frettasostiene che Open Fact-checking abbia dimenticato «di citare ladel Ministero della Salute del novembre...

