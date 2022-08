Jorge Martin, l’incredibile reazione dopo l’annuncio di Ducati (Di martedì 30 agosto 2022) Questa seconda parte di Motomondiale 2022 era dominata, prepotentemente, da una domanda che aleggiava ormai da diverse settimane. Il punto interrogativo, finalmente, si è dissipato lasciando spazio ad una risposta chiara e davvero convincente: la corsa a due per il sellino della Ducati ufficiale, dopo l’ufficializzazione della separazione con Jack Miller, si è conclusa in favore di Enea Bastianini (Gresini Racing) che è riuscito a superare la concorrenza al fotofinish di Jorge Martin (Pramac Racing). Sulla scelta del team di Borgo Panigale hanno pesato, certamente, le varie vittorie messe a referto dalla Bestia nella prima parte di stagione. Deluso, ma non troppo, il centauro iberico che un po’ sorprendentemente ha preso con filosofia la direzione dettata da Gigi Dall’Igna ed incassando la conferma nel team satellite. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 agosto 2022) Questa seconda parte di Motomondiale 2022 era dominata, prepotentemente, da una domanda che aleggiava ormai da diverse settimane. Il punto interrogativo, finalmente, si è dissipato lasciando spazio ad una risposta chiara e davvero convincente: la corsa a due per il sellino dellaufficiale,l’ufficializzazione della separazione con Jack Miller, si è conclusa in favore di Enea Bastianini (Gresini Racing) che è riuscito a superare la concorrenza al fotofinish di(Pramac Racing). Sulla scelta del team di Borgo Panigale hanno pesato, certamente, le varie vittorie messe a referto dalla Bestia nella prima parte di stagione. Deluso, ma non troppo, il centauro iberico che un po’ sorprendentemente ha preso con filosofia la direzione dettata da Gigi Dall’Igna ed incassando la conferma nel team satellite. ...

