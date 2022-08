Inventing Anna: una giornalista di Vanity Fair fa causa a Netflix per diffamazione (Di martedì 30 agosto 2022) Rachel Williams, un'ex giornalista di Vanity Fair, ha deciso di fare causa a Netflix per diffamazione e violazione della privacy per come è stata rappresentato in Inventing Anna. La propensione di Netflix per i docudrammi sta creando non pochi problemi allo streamer: questa volta è stata Rachel Williams, un'associata della truffatrice di New York City su cui si basa Inventing Anna, a fare causa alla società per diffamazione per il modo in cui è stata rappresentata nella celebre serie televisiva. Lo show, basato su un articolo del New York Times del maggio del 2018, mostra le truffe e la cattura di Anna Sorokin, meglio conosciuta come ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 agosto 2022) Rachel Williams, un'exdi, ha deciso di farepere violazione della privacy per come è stata rappresentato in. La propensione diper i docudrammi sta creando non pochi problemi allo streamer: questa volta è stata Rachel Williams, un'associata della truffatrice di New York City su cui si basa, a farealla società perper il modo in cui è stata rappresentata nella celebre serie televisiva. Lo show, basato su un articolo del New York Times del maggio del 2018, mostra le truffe e la cattura diSorokin, meglio conosciuta come ...

