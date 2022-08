Infortunio Kumbulla, problema muscolare per il difensore: Mou costretto al cambio (Di martedì 30 agosto 2022) Mourinho perde Kumbulla per un guaio muscolare, il difensore è stato costretto a chiedere il cambio Mourinho perde Kumbulla per un guaio muscolare, il difensore è stato costretto a chiedere il cambio. Al posto dell’albanese è entrato Smalling. Per il centrale un problema muscolare alla coscia sinistra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Mourinho perdeper un guaio, ilè statoa chiedere ilMourinho perdeper un guaio, ilè statoa chiedere il. Al posto dell’albanese è entrato Smalling. Per il centrale unalla coscia sinistra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

supplicio12 : perfetto l’infortunio di kumbulla per il colpo last minute - DanieleStampeg2 : #Kumbulla esce per infortunio. È già il quarto che oggi esce per infortunio muscolari. Si sono fermati Berardi, Kja… - sportli26181512 : LIVE Roma-Monza 1-0: infortunio muscolare per Kumbulla, si scalda Smalling - ZonaBianconeri : RT @Elpac93: Altro infortunio muscolare, anche #Kumbulla. #RomaMonza, dite quello che volete, ma qui il problema è il giocare troppo. Date… - forzaroma : #RomaMonza, infortunio muscolare per #Kumbulla dopo 28 minuti: entra #Smalling #ASRoma -