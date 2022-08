Il reddito di cittadinanza non riesce nemmeno a proteggere le famiglie più poveri (Di martedì 30 agosto 2022) L’analisi dell’incidenza della povertà in Italia durante e appena dopo la tempesta del Covid presenta alcuni punti fermi chiari. Tra 2020 e 2021 l’indigenza assoluta è leggermente scesa, dal 7,7% al 7,5%, grazie al rimbalzo dell’economia, ma con l’eccezione di alcune categorie già fragili, come quelle delle famiglie numerose e con più figli, dove è invece cresciuta Tra i nuclei di cinque o più persone è infatti aumentata dal 20,5% al 22,6%. Tra quelli che contano due minori, invece, dal 12,5% al 14%. Nel Mezzogiorno questa tendenza è ancora più accentuata. Se consideriamo la povertà assoluta individuale, anziché soltanto quella delle famiglie, emerge come nel Sud e nelle Isole quella dei bambini tra i 7 e i 13 anni, per esempio, sia salita dal 13,8% al 16,1%. Sono dati risaputi, se ne è parlato, e possiamo essere sicuri che in questo 2022 segnato ... Leggi su linkiesta (Di martedì 30 agosto 2022) L’analisi dell’incidenza della povertà in Italia durante e appena dopo la tempesta del Covid presenta alcuni punti fermi chiari. Tra 2020 e 2021 l’indigenza assoluta è leggermente scesa, dal 7,7% al 7,5%, grazie al rimbalzo dell’economia, ma con l’eccezione di alcune categorie già fragili, come quelle dellenumerose e con più figli, dove è invece cresciuta Tra i nuclei di cinque o più persone è infatti aumentata dal 20,5% al 22,6%. Tra quelli che contano due minori, invece, dal 12,5% al 14%. Nel Mezzogiorno questa tendenza è ancora più accentuata. Se consideriamo la povertà assoluta individuale, anziché soltanto quella delle, emerge come nel Sud e nelle Isole quella dei bambini tra i 7 e i 13 anni, per esempio, sia salita dal 13,8% al 16,1%. Sono dati risaputi, se ne è parlato, e possiamo essere sicuri che in questo 2022 segnato ...

