I calciatori che hanno inventato le giocate più spettacolari

(Di martedì 30 agosto 2022) Isi dividono in diverse categorie. I campionissimi, i grandi giocatori, quelli chiamati a faticare (ricordiamoci di “una vita da mediano di Luciano Ligabue) e quelli che passano praticamente inosservati ai più, scendendo in campo senza lasciare il segno (scoprite qui il più ricco). Oltre a tutti questi, però, ci sono i geni del pallone, gli artisti, i giocatori dai quali puoi aspettarti davvero di tutto: anche una giocata mai vista prima. Per fortuna dei tantissimi appassionati di calcio, ogni tanto, nel panorama internazionale si affaccia uno di questi inventori di calcio. Usiamo questo termine con cognizione di causa, in quanto nel corso della storia del football ci sono stati, e speriamo ce ne saranno in futuro, alcunicapaci di creare da nulla un colpo da far luccicare gli occhi. Con gesti atletici a metà tra magia e capacità ...