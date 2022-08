Guida alla Mostra del cinema di Venezia (Di martedì 30 agosto 2022) Le cose da sapere sulla 79ª edizione, che inizia mercoledì, a novant’anni dalla prima, senza restrizioni e con 68 film in programma Leggi su ilpost (Di martedì 30 agosto 2022) Le cose da sapere sulla 79ª edizione, che inizia mercoledì, a novant’anni dprima, senza restrizioni e con 68 film in programma

ItaliaViva : .@matteorenzi: 'Al lavoro per riportare Draghi alla guida del nostro governo' - vaticannews_it : ???31 agosto 2012 moriva Carlo Maria #Martini. 'Dava credibilità al Vangelo', intervista a don Virginio Colmegna, a… - marattin : Per me Tremonti è stato un pessimo ministro. Ma suggerisco al Pd di non avallare la bufala dei tagli “rispetto al t… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Fantacalcio | #SerieA, la guida alla 4ª giornata - ilpost : Guida alla Mostra del cinema di Venezia -