Giorgia Meloni, abbraccio con Salvini: Pd muto (Di martedì 30 agosto 2022) Che coppia. Giorgia e Matteo, Salvini e Meloni. A mezzogiorno tutti e due a Messina, lui praticamente in riva al mare, presso il ristorante Marina del Nettuno, con un botto di gente presente di lunedì mattina; lei al mercato Vascone, anche lì con tanto popolo a salutarla. Ci hanno ricamato sopra i giornaloni di ieri, quasi a sperare che non si incontrassero per chissà quale risentimento. E invece hanno incrociato le agende e con lo scorno di chi gufava si sono visti semplicemente perché lo hanno voluto. E la Sicilia è impazzita appresso a loro. Insieme, attorno all'ora di pranzo, al bar del Tennis della città, una foto assieme a scacciare i seminatori di zizzania, e poi via per raggiungere i luoghi più distanti della Sicilia. Due campagne elettorali parallele con un unico punto di incontro per far vincere il centrodestra nell'isola. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Che coppia.e Matteo,. A mezzogiorno tutti e due a Messina, lui praticamente in riva al mare, presso il ristorante Marina del Nettuno, con un botto di gente presente di lunedì mattina; lei al mercato Vascone, anche lì con tanto popolo a salutarla. Ci hanno ricamato sopra i giornaloni di ieri, quasi a sperare che non si incontrassero per chissà quale risentimento. E invece hanno incrociato le agende e con lo scorno di chi gufava si sono visti semplicemente perché lo hanno voluto. E la Sicilia è impazzita appresso a loro. Insieme, attorno all'ora di pranzo, al bar del Tennis della città, una foto assieme a scacciare i seminatori di zizzania, e poi via per raggiungere i luoghi più distanti della Sicilia. Due campagne elettorali parallele con un unico punto di incontro per far vincere il centrodestra nell'isola. ...

