Francesca Michielin con i suoi “Maschiacci” per lottare contro le discriminazioni e gli stereotipi di genere (Di martedì 30 agosto 2022) Per cosa lottano le persone discriminate oggi? E’ la domanda che si pone la cantautrice Francesca Michielin che torna con la seconda stagione del podcast “Maschiacci” (prodotto da Dog-Ear), disponibile in dodici puntate a partire dal 30 agosto in esclusiva per Spotify. La cover di “Maschiacci”, il podcast condotto da Francesca Michielin e prodotto da Dog-Ear in esclusiva su SpotifySe nella prima edizione di “Maschiacci” la vincitrice della quinta edizione di “X Factor“, talent che adesso (dal 15 settembre) la vede alla conduzione dell’edizione numero 16, aveva affrontato il tema delle discriminazione femminile con ospiti del calibro di Matilda De Angelis, Carlotta Vagnoli, Maura Latini, Michela Murgia, Beatrice Venezi e La Rappresentante di Lista, adesso va alla ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 30 agosto 2022) Per cosa lottano le persone discriminate oggi? E’ la domanda che si pone la cantautriceche torna con la seconda stagione del podcast “” (prodotto da Dog-Ear), disponibile in dodici puntate a partire dal 30 agosto in esclusiva per Spotify. La cover di “”, il podcast condotto dae prodotto da Dog-Ear in esclusiva su SpotifySe nella prima edizione di “” la vincitrice della quinta edizione di “X Factor“, talent che adesso (dal 15 settembre) la vede alla conduzione dell’edizione numero 16, aveva affrontato il tema delle discriminazione femminile con ospiti del calibro di Matilda De Angelis, Carlotta Vagnoli, Maura Latini, Michela Murgia, Beatrice Venezi e La Rappresentante di Lista, adesso va alla ...

TicketOneIT : ??Tredici imperdibili date di @francescacheeks in partenza il 25 febbraio 2023, nel giorno del suo compleanno, tra a… - rtl1025 : ?? @francescacheeks ha un messaggio per voi! Continuate a votare #Bonsoir al link qui ?? - MondoTV241 : Francesca Michielin, torna con il podcast 'Maschiacci'. Ecco tutte le novità #francescamichielin - Larockiki : RT @TicketOneIT: ??Tredici imperdibili date di @francescacheeks in partenza il 25 febbraio 2023, nel giorno del suo compleanno, tra alcuni d… - luke_luke__ : La prima puntata di Maschiacci di Francesca Michielin è disponibile da ora su Spotify ?? #Maschiacci -