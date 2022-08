Eros e Michelle diventeranno nonni | Aurora Ramazzotti è incinta

(Di martedì 30 agosto 2022)è in dolce attesa. Lo rivela il settimanale ‘Chi‘ nel numero in edicola domani, anticipando oggi la notizia sui social. Proprio ”Chi”, poche settimane fa, aveva riportato cheHunziker e sua figlia avevano acquistato, in una farmacia in Sardegna, un test di gravidanza. Ebbene: il test era perche, dopo cinque anni di relazione con Goffredo Cerza, di professione business analyst, aspetta un bebè e diventerà mamma a gennaio.Hunziker saranno dunque presto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

E per chi è nato negli anni Ottanta la notizia può essere uno shock e la dimostrazione di quanto veloce corra il tempo:Ramazzotti diventa nonno. E la sua ex moglie,Hunziker sarà nonna,...Aurora, così comeRamazzotti eHunziker, non ha ancora comunicato la notizia ai suoi follower. E forse non vede l'ora.Aurora Ramazzotti, figlia del cantautore Eros e della conduttrice Michelle Hunziker, starebbe in dolce attesa del primo figlio ...ROMA – Aurora Ramazzotti è in dolce attesa. Lo rivela in esclusiva il prossimo numero di Chi, in edicola da domani 31 agosto. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti diventano nonni. Proprio qualche temp ...