Disney+ settembre: la programmazione completa (Di martedì 30 agosto 2022) Il mese di Agosto sta per concludersi e per il mese di settembre Disney+ ha in serbo una ventata di novità che terrà incollati allo schermo gli spettatori. Inoltre in questo stesso mese è in programma la seconda celebrazione annuale del Disney Plus Day: l'8 settembre, in piattaforma arrivano nuovi contenuti da tutti i brand Disney Plus con tante sorprese entusiasmanti per gli abbonati. Prime Video: cosa guardare a settembre? Disney+ settembre: le ultime Serie Tv Dal 21 settembre arriva Super/Natural, la serie creata dall'executive producer James Cameron e narrata nella sua versione originale dall'attore candidato all'Oscar e vincitore del BAFTA Award Benedict Cumberbatch. Dal 28 settembre, disponibile America the Beautiful, serie creata ...

