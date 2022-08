Controllo del territorio nell’Avellinese: scattano le denunce (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri, con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati predatori, continuano incessantemente a porre attenzione all’attività di perlustrazione nei comuni dell’Irpinia implementando ulteriormente -come disposto dal Comando Provinciale di Avellino– l’attività di Controllo del territorio, sia per contrastare la criminalità sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. Nell’ambito di mirati servizi, a Montella, nel corso di un Controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri della Stazione di Montemarano hanno intimato l’“Alt” ad un veicolo sospetto con a bordo un 47enne della provincia di Napoli, già noto alle Forze dell’Ordine. Alla specifica richiesta da parte degli operanti, l’uomo non ha fornito alcuna valida giustificazione circa la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri, con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati predatori, continuano incessantemente a porre attenzione all’attività di perlustrazione nei comuni dell’Irpinia implementando ulteriormente -come disposto dal Comando Provinciale di Avellino– l’attività didel, sia per contrastare la criminalità sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. Nell’ambito di mirati servizi, a Montella, nel corso di unalla circolazione stradale, i Carabinieri della Stazione di Montemarano hanno intimato l’“Alt” ad un veicolo sospetto con a bordo un 47enne della provincia di Napoli, già noto alle Forze dell’Ordine. Alla specifica richiesta da parte degli operanti, l’uomo non ha fornito alcuna valida giustificazione circa la ...

