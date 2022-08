(Di martedì 30 agosto 2022) Controlli di routine da parte dei Carabinieri della Stazione di, hanno portato a due arresti per detenzione ai fini di spaccio. I controlli dei Carabinieri Nel corso di controlli sul territorio i militari hanno fermato un’auto a bordo della quale si trovava una. Siccome a carico dell’uomo sono risultati precedenti specifici gli uomini dell’Arma hanno svolto una perquisizione domiciliare nel corso della quale hanno rinvenuto 860 g di hashish e 560 g di marijuana, insieme a circa 800 euro in contanti, ritenuto provento della loro illecita attività, e materiale vario per il taglio ed il confezionamento. A seguito di analisi tossicologiche è stato accertato che con lasequestrata si sarebbero potute confezionare 5.971 dosi. Il processo Laè stata sottoposta agli arresti domiciliari. Il ...

zazoomblog : Colleferro fermata coppia di pusher: in casa avevano quasi 1 chilo e mezzo di droga - #Colleferro #fermata #coppia… - CorriereCitta : Colleferro, fermata coppia di pusher: in casa avevano quasi 1 chilo e mezzo di droga -

FrosinoneToday

Stando a quanto trapelato per questo incendio è statauna persona trovata nelle vicinanze ... Poco dopo le 17, sull'A1 in direzione nord a, si sono registrati fino a 8 chilometri di ......FS) realizzerà il consolidamento strutturale di due gallerie nella tratta Ciampino ". In ... Previsto un servizio sostitutivo con bus tra Campobasso e Roma e viceversa con una solaa ... Pretende di essere portato in un’altra città e si scaglia con violenza contro un autista del bus Controlli di routine da parte dei Carabinieri della Stazione di Colleferro, hanno portato a due arresti per detenzione ai fini di spaccio. I controlli dei Carabinieri Nel corso di controlli sul territ ...al termine di un mirato servizio di controllo del territorio, hanno arrestato una coppia di giovani gravemente indiziata di detenzione ai fini di spaccio ...