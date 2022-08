Cadavere carbonizzato: identificata la vittima, aveva 40 anni (Di martedì 30 agosto 2022) È stato riconosciuto il Cadavere trovato carbonizzato ieri nel bagagliaio di un'auto a Cologne, nel Bresciano. Si tratta di un quarantenne kosovaro da tempo residente in provincia di Brescia e in ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) È stato riconosciuto iltrovatoieri nel bagagliaio di un'auto a Cologne, nel Bresciano. Si tratta di un quarantenne kosovaro da tempo residente in provincia di Brescia e in ...

