Astro-certezze per l' autunno e oltre

(Di martedì 30 agosto 2022) Photo by Christopher Campbell on Unsplash Siete stufi di andare in palestra? Trovate la meditazione paralizzante? Detestate fare jogging o non riuscite proprio a capire i benefici della boxe? Se avete provato diverse routine di fitness e benessere ma -ancora – non avete trovato quella giusta per voi, un motivo c’è. Ed è nascosto, come per molte sfaccettature di noi, nelle stelle. Sport e segni zodiacali, ecco la risposta. E non sorprende affatto. Perché la nostra carta natale è un’istantanea straordinaria. Ed è in grado di rivelare il nostro potenziale innato, le stranezze eccentriche e le qualità migliori. Sia espresse che inespresse. Basta affidarsi alla nostra natura più profonda. Sport e segni zodiacali = un binomio illuminante Ogni segno zodiacale presenta caratteristiche e inclinazioni ben precise, che possono indicarci con precisione quale sport sia meglio per noi. E quale ...