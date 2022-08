Arrampicata Sportiva, Mondiali Giovanili 2022: tre ori e un argento per gli azzurri nello Speed! Arrivano medaglie anche nel Boulder (Di martedì 30 agosto 2022) Arrivano grandi soddisfazioni per la Nazionale Italiana ai Mondiali Giovanili 2022 di Arrampicata Sportiva in quel di Dallas (Texas), negli Stati Uniti d’America: gli azzurri portano a casa tre titoli intercontinentali e un argento nello Speed e, in più, un argento e un bronzo nel Boulder. Partendo dai Campionati Mondiali di velocità, come affermato in precedenza l’Italia può vantare tre medaglie d’oro e una di argento: Beatrice Colli ha portato a casa il titolo mondiale nella categoria Under 20 riuscendo a fare di meglio delle due tedesche, Nuria Brockfeld e Franziska Ritter che devono accontentarsi del podio, di per sé un ottimo risultato, ma senza ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022)grandi soddisfazioni per la Nazionale Italiana aidiin quel di Dallas (Texas), negli Stati Uniti d’America: gliportano a casa tre titoli intercontinentali e unSpeed e, in più, une un bronzo nel. Partendo dai Campionatidi velocità, come affermato in precedenza l’Italia può vantare tred’oro e una di: Beatrice Colli ha portato a casa il titolo mondiale nella categoria Under 20 riuscendo a fare di meglio delle due tedesche, Nuria Brockfeld e Franziska Ritter che devono accontentarsi del podio, di per sé un ottimo risultato, ma senza ...

