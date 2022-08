Alessandra Amoroso e 50 Cent a Jesolo (Di martedì 30 agosto 2022) Due nuovi straordinari annunci nell’autunno musicale del Palazzo del Turismo di Jesolo. Ai già annunciati Marracash e Biagio Antonacci si aggiunge oggi un autentico gigante del rap mondiale, il grande 50 Cent, fra gli artisti più famosi del pianeta, universalmente riconosciuto. Il rapper sarà sul palco di Jesolo domenica 23 ottobre 2022, il giorno dopo La data che terrà al Forum di Milano, andata sold out in brevissimo tempo. Il secondo odierno annuncio riguarda invece una delle voci femminili più amate dal pubblico italiano, Alessandra Amoroso, che ha scelto Jesolo per l’attesa data zero del suo nuovo tour nei palazzetti dal titolo “Tutto Accade Tour”, in programma sabato 26 novembre 2022. I biglietti per il concerto di 50 Cent saranno in vendita a ... Leggi su udine20 (Di martedì 30 agosto 2022) Due nuovi straordinari annunci nell’autunno musicale del Palazzo del Turismo di. Ai già annunciati Marracash e Biagio Antonacci si aggiunge oggi un autentico gigante del rap mondiale, il grand, fra gli artisti più famosi del pianeta, universalmente riconosciuto. Il rapper sarà sul palco didomenica 23 ottobre 2022, il giorno dopo La data che terrà al Forum di Milano, andata sold out in brevissimo tempo. Il secondo odierno annuncio riguarda invece una delle voci femminili più amate dal pubblico italiano,, che ha sceltoper l’attesa data zero del suo nuovo tour nei palazzetti dal titolo “Tutto Accade Tour”, in programma sabato 26 novembre 2022. I biglietti per il concerto di 50saranno in vendita a ...

