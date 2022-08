Addio a Rodolfo Viviani | storico esponente napoletano dei Radicali

(Di martedì 30 agosto 2022) E’ morto a Napoli all’età di 56 annideiè stato stroncato da un male contro cui ha lottato negli ultimi mesi. Era stato lo stessoa parlare per la prima volta della sua malattia qualche mese fa sulla pagina Facebook, spiegando che aveva iniziato un ciclo di cure all’ospedale Cardarelli di Napoli., soprannominato dagli amici “Mezzacapa”, è stato per anni presidente dell’associazione radicale “Per la grande Napoli” e componente della Direzione nazionale deiitaliani, concentrando il suo impegno politico in particolare sulla tematica del sovraffollamento nelle carceri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Lutto a Napoli per la prematura morte di Viviani. Lo storico esponente dei Radicali, 55 anni, è stato portato via da un brutto male in pochi mesi. Sono tanti i messaggi per lui sui social. Andrea, ad esempio, scrive: '.....ma come si ...... Addio a Rodolfo Viviani: ucciso a 55 anni da un brutto male E' morto a Napoli all'età di 56 anni Rodolfo Viviani, storico esponente dei Radicali. Viviani è stato stroncato da un male contro cui ha lottato negli ultimi mesi. Era stato lo stesso Viviani a ... Lutto a Napoli dove è morto improvvisamente Rodolfo Viviani, lo storico esponente dei Radicali: stroncato da un brutto male ...