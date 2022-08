voceditalia : Addio a Camilo Guevara March, il figlio del “Che” - UnioneSarda : #Mondo - Addio a Camilo Guevara March, figlio del “Che” - StampaEmbaCuba : Con profondo dolore diciamo addio a Camilo, figlio del Che e promotore delle sue idee, come dirigente del Centro Ch… -

'Con profondo dolore diciamo, figlio del Che e promotore delle sue idee in qualità di direttore del Centro Che , che conserva parte della straordinaria eredità del padre. Un abbraccio ...'Con profondo dolore diciamo, figlio del Che e promotore delle sue idee in qualità di direttore del Centro Che, che conserva parte della straordinaria eredità del padre. Un abbraccio alla madre, Aleida, alla vedova ..."Una persona schiva ma determinata a proseguire la strada di suo papà, il 'Che', portando avanti le battaglie della sua Cuba in nome delle idee socialiste" ...Camilo Guevara March aveva 5 anni quando perse suo padre . Nonostante ciò, ne ha abbracciato le idee e la storia, portando avanti il mito del "Che" fino a ...