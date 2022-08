55 Fiat in 60 anni - Il Lingotto celebra il suo cliente più fedele

(Di martedì 30 agosto 2022) Launinglese particolarmente affezionato al marchio. Il signor David Franklin, 84, ha infatti appena ritirato nel Buckinghamshire una Nuova 500 Red: l'elettrica è la suanumero 55 in 60.Una carriera con la. Per capire il legame tra il signor Franklin e il marchio del gruppo Stellantis bisogna andare indietro fino al 1962, quando "Mr" (come lo chiama oggi la Casa) ha iniziato a lavorare alla concessionaria di Wembley fino a diventare responsabile tecnico, affiancando a questa attività, fino al 1967, anche quella di pilota di vetture derivate dalla serie. Nel 1963, Franklin acquistò la sua prima, una 500D di colore rosso, che ha dato il via a una carriera in cui ha posseduto ...

UcciRaffaella : @Fiat_IT Nuova? A Roma girano solo queste e le lancette grigie da almeno 10 anni. - albertomura : «Il 2021 è stato l’anno col minor numero di scoperte di giacimenti a livello mondiale degli ultimi 75 anni». Si er… - Godela27 : RT @Davelay78Davide: @Godela27 @ceccasud @jontargetti Infatti è da anni che foraggiano coi nostri soldi stellantis (fiat). Se dovessi calco… - Davelay78Davide : @Godela27 @ceccasud @jontargetti Infatti è da anni che foraggiano coi nostri soldi stellantis (fiat). Se dovessi ca… - semanalclasico : RT @museoautotorino: ?? Ultimi 7 giorni per festeggiare il compleanno di Fiat 500 con la mostra '65 anni di un mito - Fiat 500: icona made i… -

Motorionline

Alessia Grimaldi aveva 23ed era originaria di Castel Maggiore, nel Bolognese. L'incidente in ... una500, si sarebbe spenta inspiegabilmente. Il dramma, consumato in un tamponamento che l'...18 km di A14 percorsi da Bologna in direzione mare, 78 ancora per arrivare a "Mima", così come quelli che hanno 23come lei, chiamano Milano Marittima. Poi l'imprevisto. La500 di Alessia Grimaldi (che sabato alle 19,00 stava viaggiando sola, verso una serata con gli amici), urta il new jersey centrale, ... Un uomo di 84 anni acquista la sua 55° Fiat Soprannominato "Mr. Fiat", al secolo David Franklin, questo ottantaquattrenne inglese ha posseduto svariati modelli dal '62 a oggi. Ora guida una 500 Red ...Nuova Fiat Panda Abarth è una vettura che molti sognano per la futura gamma della casa automobilistica dello scorpione che come sappiamo nei prossimi anni si convertirà completamente alle vetture elet ...