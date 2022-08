Ucraina | missione ONU alla centrale nucleare più grande d’Europa

(Di lunedì 29 agosto 2022) Incresce l’attesa per ladell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea)di Zaporizhzhia. Un’ispezione che dovrebbe avvenire entro la fine di questa settimana. Lo ha annunciato il direttore generale della stessa Aiea, Rafael Grossi. “Il giorno è arrivato – ha scritto Grossi su Twitter – ladi supporto e assistenza a Zaporizhzhya (Isamz) è in arrivo. Dobbiamo proteggere la sicurezza del piùimpiantodell’“. Grossi si è detto “orgoglioso di guidare questa, che arriveràdi Zaporizhzhiafine di questa ...

Dobbiamo proteggere la sicurezza del più grande impianto nucleare dell'e d'Europa". " Orgoglioso di guidare questa, che arriverà alla centrale nucleare di Zaporizhzhia (Znpp) alla ...Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, sarà oggi in Svezia, poi a Praga per la riunione informale dei ministri degli Esteri ...KIEV (Reuters) - Una delegazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica visiterà la centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina questa settimana. Lo ha annunciato il direttore dell'agenzia ...(Reuters) - Un funzionario installato dalla Russia in Ucraina orientale ha detto che le autorità garantiranno la sicurezza dell'imminente missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Ia ...