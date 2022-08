Sondaggi, tracollo Di Maio: “Voti dispersi”. Un problema per Letta (Di lunedì 29 agosto 2022) Finché Sondaggio va, lascialo andare. Visto che tra poco non si potranno più pubblicare le rilevazioni sulle intenzioni di voto, è bene sfruttare l’occasione. Questa volta tocca a Youtrend per Skytg24, dai cui numeri emergono due particolari interessanti. Primo, il centrodestra ha un vantaggio sul centrosinistra di 19 punti (praticamente, una debacle per Letta se si verificasse). Secondo, Luigi Di Maio rischia non solo di scomparire del tutto, ma anche di prendere i suoi Voti e di gettarli nel cestino Partiamo dalle coalizioni. La prima “supermedia” dei Sondaggi di Youtrend, che peraltro è successiva al deposito delle liste, dei simboli e delle coalizioni, dice chiaramente che al centrodestra dovrebbe andare il 48,5% dei Voti mentre il centrosinistra non andrebbe oltre il 29,5%. Il ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 29 agosto 2022) Finchéo va, lascialo andare. Visto che tra poco non si potranno più pubblicare le rilevazioni sulle intenzioni di voto, è bene sfruttare l’occasione. Questa volta tocca a Youtrend per Skytg24, dai cui numeri emergono due particolari interessanti. Primo, il centrodestra ha un vantaggio sul centrosinistra di 19 punti (praticamente, una debacle perse si verificasse). Secondo, Luigi Dirischia non solo di scomparire del tutto, ma anche di prendere i suoie di gettarli nel cestino Partiamo dalle coalizioni. La prima “supermedia” deidi Youtrend, che peraltro è successiva al deposito delle liste, dei simboli e delle coalizioni, dice chiaramente che al centrodestra dovrebbe andare il 48,5% deimentre il centrosinistra non andrebbe oltre il 29,5%. Il ...

