Sindaco di Napoli: "A Firenze episodio di grande inciviltà contro Spalletti". E chiede l'intervento di Nardella

Manfredi: "episodio di grande inciviltà. Spero il tifoso venga identificato perché gente così non fa onore alla città di Firenze. Spero che il razzismo non c'entri con il comportamento del tifoso. Spalletti ha fatto bene a denunciare il tutto"

