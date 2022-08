"Se davvero non votassero...": la fucilata di Berlusconi, ecco chi sono i traditori (Di lunedì 29 agosto 2022) "Ad oggi sono quasi il 50 per cento degli italiani". A loro, quelli orientati a non andare a votare, pensa di rivolgersi Silvio Berlusconi. Si tratta, come conferma il leader di Forza Italia su Twitter, di elettori insoddisfatti. Questi, spiega nel suo cinguettio, "se davvero non votassero, tradirebbero i propri interessi, della propria famiglia e del Paese. L'unica arma che hanno per cambiare le cose è votare, scegliendo chi ha dimostrato di conseguire davvero gli obbiettivi che si è proposto". Per il Cavaliere è "inaccettabile" che "in quella che vuole essere una vera e compiuta democrazia ci sia un tasso di astensionismo del 40 per cento a cui bisogna aggiungere l'11 di altri italiani che non sanno ancora per chi votare. C'è da chiedersi - è l'amaro sfogo - se siamo ancora in una ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) "Ad oggiquasi il 50 per cento degli italiani". A loro, quelli orientati a non andare a votare, pensa di rivolgersi Silvio. Si tratta, come conferma il leader di Forza Italia su Twitter, di elettori insoddisfatti. Questi, spiega nel suo cinguettio, "senon, tradirebbero i propri interessi, della propria famiglia e del Paese. L'unica arma che hanno per cambiare le cose è votare, scegliendo chi ha dimostrato di conseguiregli obbiettivi che si è proposto". Per il Cavaliere è "inaccettabile" che "in quella che vuole essere una vera e compiuta democrazia ci sia un tasso di astensionismo del 40 per cento a cui bisogna aggiungere l'11 di altri italiani che non sanno ancora per chi votare. C'è da chiedersi - è l'amaro sfogo - se siamo ancora in una ...

