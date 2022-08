Sconcerti: «Ronaldo assicura i gol di Osimhen, ma tecnicamente non è un affare per il Napoli» (Di lunedì 29 agosto 2022) Mario Sconcerti commenta l’affare Ronaldo al Napoli a Calciomercato.com. «Nei meandri della società non entro. Dico solo che Cristiano assicura i gol di Osimhen, ma da un punto di vista tecnico non è certamente un affare per il Napoli. Ma i punti di vista non sono solo tecnici. Se ti danno 100 milioni e ti pagano il 75% dello stipendio, allora la questione va presa in considerazione. Con una premessa fondamentale però: se Napoli pensa di avere un altro Maradona sbaglia di grosso». Maradona arrivò che aveva 24 anni, Cristiano ne ha 37: al di là del giudizio sui due, c’è anche questo dato, no? «Sì, vero, ma soprattutto direi che Maradona era amato e stimato da tutti compagni, Cristiano si fa i fatti suoi. Se li è sempre fatti. Non è un ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 29 agosto 2022) Mariocommenta l’ala Calciomercato.com. «Nei meandri della società non entro. Dico solo che Cristianoi gol di, ma da un punto di vista tecnico non è certamente unper il. Ma i punti di vista non sono solo tecnici. Se ti danno 100 milioni e ti pagano il 75% dello stipendio, allora la questione va presa in considerazione. Con una premessa fondamentale però: sepensa di avere un altro Maradona sbaglia di grosso». Maradona arrivò che aveva 24 anni, Cristiano ne ha 37: al di là del giudizio sui due, c’è anche questo dato, no? «Sì, vero, ma soprattutto direi che Maradona era amato e stimato da tutti compagni, Cristiano si fa i fatti suoi. Se li è sempre fatti. Non è un ...

