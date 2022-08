Salvini “E' una follia dire no al Ponte sullo Stretto” (Di lunedì 29 agosto 2022) REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Siamo a Reggio e spero che sia una delle ultime volte in cui per andare a Messina si prende il traghetto. C'è un progetto, l'Europa su questo coprirebbe più della metà dei costi, ripuliremmo lo Stretto dai carburanti che oggi vengono scaricati e faremmo risparmiare due ore di tempo a cittadini e imprenditori. Non collegheremmo solo la Sicilia alla Calabria, collegheremmo l'Italia all'Europa”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, parlando con i giornalisti al suo arrivo a un incontro elettorale a Reggio Calabria.“C'è un progetto per una campata – ha continuato -, se stiamo altri dieci anni a parlare delle campate, nel 2050 stiamo ancora a fare ipotesi. C'è un progetto, ci sono gli ordini degli ingegneri, i politecnici, i comitati interministeriali che hanno dato l'ok e l'Europa una volta tanto ci copre più della ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Siamo a Reggio e spero che sia una delle ultime volte in cui per andare a Messina si prende il traghetto. C'è un progetto, l'Europa su questo coprirebbe più della metà dei costi, ripuliremmo lodai carburanti che oggi vengono scaricati e faremmo risparmiare due ore di tempo a cittadini e imprenditori. Non collegheremmo solo la Sicilia alla Calabria, collegheremmo l'Italia all'Europa”. Lo ha detto Matteo, leader della Lega, parlando con i giornalisti al suo arrivo a un incontro elettorale a Reggio Calabria.“C'è un progetto per una campata – ha continuato -, se stiamo altri dieci anni a parlare delle campate, nel 2050 stiamo ancora a fare ipotesi. C'è un progetto, ci sono gli ordini degli ingegneri, i politecnici, i comitati interministeriali che hanno dato l'ok e l'Europa una volta tanto ci copre più della ...

