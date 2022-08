Roma Monza, i convocati di Stroppa per la gara dell’Olimpico (Di lunedì 29 agosto 2022) Il tecnico del Monza Giovanni Stroppa ha stilato la lista dei convocati per la partita contro la Roma di Mourinho PORTIERI: Di Gregorio, Cragno, Sorrentino. DIFENSORI: Marlon, Birindelli, Antov, Carlos Augusto, Carboni. CENTROCAMPISTI: Machin, Barberis, Valoti, Sensi, F. Ranocchia, Colpani, Pessina, Marrone, Molina, Bondo, Vignato. ATTACCANTI: Gytkjaer, Caprari, Petagna, Mota Carvalho, Ciurria. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Il tecnico delGiovanniha stilato la lista deiper la partita contro ladi Mourinho PORTIERI: Di Gregorio, Cragno, Sorrentino. DIFENSORI: Marlon, Birindelli, Antov, Carlos Augusto, Carboni. CENTROCAMPISTI: Machin, Barberis, Valoti, Sensi, F. Ranocchia, Colpani, Pessina, Marrone, Molina, Bondo, Vignato. ATTACCANTI: Gytkjaer, Caprari, Petagna, Mota Carvalho, Ciurria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

