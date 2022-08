RISULTATI | NWA 74 27-28 08 2022 Difeso Titolo MLW

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 29 agosto 2022) Idel doppio show d’anniversario della NWA andato in scena lo scorso Weekend a St. Louis, Missouri: NWA 74 – Day 1Sabato 27 Agosto – St. Louis, Missouri (USA) Preshow Tag Team MatchThe Country Gentlemen (AJ Cazana & Anthony Andrews) (w/Joe Cazana) battono Gold Rushhh (Jordan Clearwater & Marshe Rockett) (6:35) Rhett Titus batte VSK (5:46) Rodney Mack (w/Aron Stevens) batte The Pope (4:49) Tag Team MatchCaprice Coleman & Gustavo battono Colby Corino & Wrecking Ball Legursky (7:30) Main Show EC3 batte Mims (4:52) Beelzebub’s Bedlam Six Man Tag Team MatchThe Miserably Faithful (Gaagz The Gymp, Judais & Sal The Pal) (w/James Mitchell) battono The Ill Begotten (Alex Taylor, Danny Dealz & Jeremiah Plunkett) (9:42) Chris Adonis batte Odinson per Squalifica (7:26) NWA World Junior Heavyweight Title MatchHomicide (c) ...