Perché non è un caso che la grafica social di Biden e quella pancetta/guanciale di Letta siano uguali (Di lunedì 29 agosto 2022) Inutile dire che sia tutto frutto del caso. E, del resto, non dobbiamo affatto stupirci di quanto accaduto. Da sempre le campagne elettorali americane, i loro slogan, le loro grafiche sono punti di riferimento per la comunicazione politica di spin doctor e di social media manager di partiti italiani. I casi sono molteplici e non si limitano di certo alle grafiche social di Letta su guanciale e pancetta (la prima di una lunga serie su questo leit motiv) che sono molto simili a quelle che sta utilizzando Joe Biden. Ultimamente è stata messa in evidenza la somiglianza tra la campagna elettorale del PD che si basa sul motto Scegli e che mostra sempre una dicotomia tra il rosso e il nero (con quest’ultimo volto a rappresentare senza troppi giri di parole il centrodestra) e ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 29 agosto 2022) Inutile dire che sia tutto frutto del. E, del resto, non dobbiamo affatto stupirci di quanto accaduto. Da sempre le campagne elettorali americane, i loro slogan, le loro grafiche sono punti di riferimento per la comunicazione politica di spin doctor e dimedia manager di partiti italiani. I casi sono molteplici e non si limitano di certo alle grafichedisu(la prima di una lunga serie su questo leit motiv) che sono molto simili a quelle che sta utilizzando Joe. Ultimamente è stata messa in evidenza la somiglianza tra la campagna elettorale del PD che si basa sul motto Scegli e che mostra sempre una dicotomia tra il rosso e il nero (con quest’ultimo volto a rappresentare senza troppi giri di parole il centrodestra) e ...

