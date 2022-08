Paraciclismo | fenomenale Claudia Cretti | doppio titolo italiano a cronometro e in linea

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 29 agosto 2022) L’impresa le era già riuscita nel 2019, quando da debuttante nel mondo del ciclismo paralimpico aveva conquistato ilsia nella prova ache in quella in: nel weekend appena trascorsol’ha rifatto, portandosi a casa due medaglie d’oro e altrettante maglie tricolori dalla trasferta di Avezzano, in provincia de L’Aquila. Dopo il terribile incidente al Giro Rosa del 2017, la 26enne di Costa Volpino si è subito dedicata alla nuova dimensione e le soddisfazioni non sono mai mancate. Sabato 27 e domenica 28 agosto la portacolori del Team Equa ha dato prova di tutte le sue qualità al Campionatodiorganizzato dalla Asd Addesi Cycling, sbaragliando la concorrenza della sua categoria, la ...