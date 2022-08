Paola Turci in ospedale per una brutta caduta, la dedica della moglie Francesca Pascale (Di lunedì 29 agosto 2022) Paura per Paola Turci. La cantante romana è stata ricoverata in ospedale a seguito di una “brutta caduta”. La 57enne Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 29 agosto 2022) Paura per. La cantante romana è stata ricoverata ina seguito di una “”. La 57enne Perizona Magazine.

Adnkronos : Annullato concerto di domani a Forlì. #PaolaTurci - CorriereCitta : Come sta Paola Turci dopo la caduta, la moglie: ‘Il peggio è passato’ - RedazioneDedalo : Forlì – Paola Turci in ospedale per una brutta caduta, trauma cranico - Bianca34874951 : RT @fanpage: Paola Turci finisce in ospedale dopo una brutta caduta. La cantante resterà in osservazione qualche giorno #28agosto https://… - Erofjodena : RT @PDUmorista: #PaolaTurci in Ospedale 'Brutta caduta ma ora sto bene' La moglie #FrancescaPascale su Instagram. 'Dopo uno spavento improv… -