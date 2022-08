Napoli, Edu Aguirre sul possibile ingaggio di Cristiano Ronaldo: “Non arriverà” (Di lunedì 29 agosto 2022) Nelle ultime ore si parla insistentemente di un possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo al Napoli, ma la trattativa appare molto complicata. Il noto giornalista Edu Aguirre, amico del portoghese, ha smentito tale ipotesi ai microfoni del ‘Chiringuito TV’: “Cristiano Ronaldo non andrà al Napoli”. CR7 sta provando in tutti i modi, tramite il suo agente Jorge Mendes, a lasciare il Manchester United in questo rush finale del calciomercato, ma a quanto pare la sua prossima destinazione non sarà il Napoli.. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Nelle ultime ore si parla insistentemente di untrasferimento dial, ma la trattativa appare molto complicata. Il noto giornalista Edu, amico del portoghese, ha smentito tale ipotesi ai microfoni del ‘Chiringuito TV’: “non andrà al”. CR7 sta provando in tutti i modi, tramite il suo agente Jorge Mendes, a lasciare il Manchester United in questo rush finale del calciomercato, ma a quanto pare la sua prossima destinazione non sarà il.. SportFace.

