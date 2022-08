Milan, Gazidis su Redbird: “Closing entro fine settembre, riporterà club ai vertici europei” (Di lunedì 29 agosto 2022) Nel corso di un’intervista ad Affari&Finanza, l’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha fatto il punto della situazione sull’ingresso di Redbird all’interno della nuova proprietà rossonera. “Elliot ha grande fiducia nel valore che Redbird può portare al club, ha grandi capacità nel business dello sport e vogliono continuare nel segno della nostra gestione virtuosa. Elliot e Redbird insieme possono riportare il club ai vertici europei.” Per quanto riguarda le tempistiche, Gazidis conferma quelle previste: “Sia il venditore che il compratore assicurano entro fine settembre per il Closing, non vedo perchè debbano cambiare le cose. Sul ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Nel corso di un’intervista ad Affari&Finanza, l’amministratore delegato delIvanha fatto il punto della situazione sull’ingresso diall’interno della nuova proprietà rossonera. “Elliot ha grande fiducia nel valore chepuò portare al, ha grandi capacità nel business dello sport e vogliono continuare nel segno della nostra gestione virtuosa. Elliot einsieme possono riportare ilai.” Per quanto riguarda le tempistiche,conferma quelle previste: “Sia il venditore che il compratore assicuranoper il, non vedo perchè debbano cambiare le cose. Sul ...

