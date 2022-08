Meloni: "Sogno un'Italia normale, dove non serve tessera Pd o Cgil per lavorare" (Di lunedì 29 agosto 2022) Catania, 29 agosto 2022 "La sinistra ha paura di uno Stato in cui ti misuri indipendentemente dalle tessere che hai, sei hai quella del Pd o sei amico, o sei un lecchino, ma perché sei bravo. Io Sogno ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) Catania, 29 agosto 2022 "La sinistra ha paura di uno Stato in cui ti misuri indipendentemente dalle tessere che hai, sei hai quella del Pd o sei amico, o sei un lecchino, ma perché sei bravo. Io...

Affaritaliani : Meloni: 'Sogno un'Italia normale, dove non serve tessera Pd o Cgil per lavorare' - Italianodoc66 : RT @SecolodItalia1: Meloni a Catania: “La sinistra è nervosa perché ha paura di perdere il suo sistema di potere” (video) - millywo : @TeodCamilli @adrianobusolin Io spero vivamente SALVINI ??????????????Alla giustizia Nordio o Bongiorno, Tremonti a… - D06857837 : Meloni effettivamente sbaglia. Io sogno un paese in cui la CGIL e i vari sindacati non esistano. - suocerag : In un campo dove ci sono, solo per citare i più famosi, meloni, silvio, renzi, salvini, paragone, rizzo, marcucci e… -