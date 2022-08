Manfredi sui fatti di Firenze | “Episodi di grandissima inciviltà” | poi l’annuncio sulla cittadinanza a Mertens

(Di lunedì 29 agosto 2022) Il sindaco della città di Napoli, Gaetano, è intervenuto nel pomeriggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della SSC Napoli. Il primo cittadino ha espresso la sua opinione circa gliavvenuti ieri allo stadio Artemio Franchi, con protagonista il tecnico azzurro Luciano Spalletti. Di seguito, quanto evidenziato a tal proposito: “o di, spero che questo tifoso venga individuato.è una città civile, per questo dispiace. Il sindaco Nardella è un grande amico di Napoli, ha origini campane e sicuramente non gli avrà fatto piacere che un tifoso della sua squadra si sia comportato in questa maniera. Quest’atteggiamento così aggressivo verso Spalletti spero non celi dietro un’idea razzista contro i napoletani. ...

