Le ultime in casa Lecce

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo la gara di ieri sera con l'Empoli, la squadra si è ritrovata questa mattina all'Acaya Golf Resort & Spa. Il tecnico Baroni ha iniziato a preparare la sfida con il Napoli, in programma mercoledi sera alle ore 20.45 allo Stadio Maradona. Riposo per Brancolini per uno stato influenzale. Hanno proseguito nel lavoro personalizzato Cetin, Dermaku e Voelkerling. Domani mattina è in programma la seduta di rifinitura al Via Del Mare, prima della partenza per Napoli. Us.it