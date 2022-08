J K Rowling sui social media | Mi piacciono | ma sono un dono per le persone cattive

(Di lunedì 29 agosto 2022) J.K.ha recentemente parlato dei, descrivendo qualigli aspetti che adora delle principali piattaforme per poi contrapporli ai pericoli e ai lati negativi. J.K., durante una recente intervista di Graham Norton, ha discusso dei pericoli dei, settimane dopo aver ricevuto una minaccia di morte per aver manifestato il suo sostegno nei confronti di Salman Rushdie, l'autore che è stato accoltellato ripetutamente durante un seminario a New York. "Cerco di comportarmi online come vorrei che si comportassero anche tutti gli altri", ha spiegato ladurante l'ultimo episodio del programma radiofonico del celebre conduttore britannico. "Non ho mai minacciato nessuno. Di certo non vorrei che nessuno andasse a ...

Wired Italia

" Cerco di comportarmi online come vorrei che si comportassero anche tutti gli altri ", ha spiegato ladurante l'ultimo episodio del programma radiofonico del celebre conduttore britannico. " ...nei vari romanzi, ha osservato le inquadrature più chiare nei vari film e si è anche basato ... recensioni e guide all acquistomigliori gadget del momento Le migliori startup europee: le ... Un utente ha ricreato fedelmente Hogwarts su Minecraft in sei anni di lavoro J.K. Rowling ha recentemente parlato dei social media, descrivendo quali sono gli aspetti che adora delle principali piattaforme per poi contrapporli ai pericoli e ai lati negativi. J.K. Rowling, dura ...JK Rowling svela il motivo della sua assenza dallo special televisivo per i 20 anni di Harry Potter, e non c'entrano le polemiche per i suoi Tweet ...