Inter, Gazzetta: “Inzaghi sprona i suoi, dopo la gara contro la Lazio” (Di lunedì 29 agosto 2022) Inter Inzaghi- L’Inter si allena intensamente nella giornata di oggi, domani ci sarà la gara contro la Cremonese alle ore 20:45. L’Inter è tornata subito a regime, dopo la deludente sconfitta rimediata, Venerdì sera, contro la Lazio per 3-1. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella rifinitura pomeridiana di ieri, c’è stato un incontro tra Inzaghi e i suoi giocatori. Ecco di seguito, le parole del quotidiano sportivo: “La seduta di ieri è iniziata direttamente in sala video. Nessuno in campo, tutti a capire che cosa non è andato davanti alla tv. Inzaghi ha toccato principalmente tre tasti. Il primo, legato all’attenzione e alla ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 29 agosto 2022)- L’si allena intensamente nella giornata di oggi, domani ci sarà lala Cremonese alle ore 20:45. L’è tornata subito a regime,la deludente sconfitta rimediata, Venerdì sera,laper 3-1. Secondo quanto riportato dalladello Sport, nella rifinitura pomeridiana di ieri, c’è stato un intrae igiocatori. Ecco di seguito, le parole del quotidiano sportivo: “La seduta di ieri è iniziata direttamente in sala video. Nessuno in campo, tutti a capire che cosa non è andato davanti alla tv.ha toccato principalmente tre tasti. Il primo, legato all’attenzione e alla ...

Gazzetta_it : Inter, mistero Gosens: sette mesi, una gara da titolare. E a Londra Perisic vola - Gazzetta_it : Ahi Inter, si è fatto male Lukaku! Salterà il derby ed è in dubbio per il Bayern - Gazzetta_it : Chalobah, il Milan sorpassa l'Inter: i dettagli della trattativa #calciomercato - milansette : Gazzetta - L'Inter al 99% non avrà Lukaku nel derby di sabato contro il Milan #acmilan #rossoneri - tackleduro : RT @mic_manente: L'#Inter e #Inzaghi hanno vissuto una settimana non proprio felice. E la stagione è solo all'inizio! ?? · ?? -