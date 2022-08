(Di lunedì 29 agosto 2022) La carenza di microcontinua a pesare sulla produzione mondiale di. Gli analisti diforecastsolutions.com, come riporta il sito specializzatonews.com, hanno fatto sapere che nell’ultima settimana i costruttori hanno tagliato ben 59.100 veicoli dai loro piani di produzione. In particolare, sono state le fabbriche in Nord America a subire il ridimensionamento maggiore, con 29.900prodotte in. Sono stati invece 21.500 i veicoli inprodotti in Asia e 7.700 quelli in Europa. Vista la situazione, le casemobilistiche stanno aspettando l’attivazione di nuove capacità produttive (impianti in primis) per quanto riguarda i semiconduttori. Ma intanto i veicoli che mancano all’appello nel mondo finora sono 3,1 ...

fattiamotore : I chip continuano a scarseggiare. Previsti quasi 4 milioni di auto in meno a fine 2022 - Tomtomroc : RT @Tomtomroc: Gli @Hot_Chip continuano nel loro stile dance e sentimentale e fanno benissimo. La recensione di @Tomtomroc: - Tomtomroc : Gli @Hot_Chip continuano nel loro stile dance e sentimentale e fanno benissimo. La recensione di @Tomtomroc: -

Il Cittadino di Monza e Brianza

i segnali di arretramento per il mercato delle GPU: dopo aver scoperto che i negozi non ... e sarà principalmente operato dagli AIB sullo stock diattualmente presente nei propri ...a salire inoltre i tassi dei titoli italiani in asta. Oggi il Tesoro ha assegnato BoT ... In Piazza Affari si salvano solo Telecom e Atlantia Sono quasi tutte in rosso le bluedi Piazza ... I ricavi del chipmaker Nvidia dai chip per il mining di criptovalute continuano a diminuire Niente micro-chip per le nuove tessere sanitarie. Stop quindi alla digitalizzazione, almeno per ora. Una frenata obbligata perché, secondo il ministero dell’Economia, mancano ...Le Tessere Sanitarie in distribuzione a partire dallo scorso 1 giugno possono essere emesse anche in versione senza componente elettronico.