(Di lunedì 29 agosto 2022) Grande notizia per l’di, che ha annunciato la presenza in gara di. A meno di un mese dal, in programma dal 15 al 18 settembre prossimi sul percorso del Marco Simone& Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), ecco che il field si arricchisce della presenza del numero 3 del mondo e quattro volte campione Major, reduce dal terzo trionfo nella FedEx Cup del PGA Tour, impresa mai riuscita a nessuno. Sicuramente ha giocato un ruolo fondamentale il fatto che il percorso del Marco Simone sia il teatro della Ryder Cup 2023, evento in cuiricoprirà un ruolo fondamentale per il Team Europe. In tal senso il presidente della FIG, Franco Chimenti, assicura: “E’ ...

sportface2016 : #Golf Ufficiale la presenza di Rory #McIlroy all'Open d'Italia 2022 #DPWorldTour #ItalianOpen - matteodore : RT @Gazzetta_it: Un fenomeno a Roma: c’è #McIlroy all’Open d’Italia #golf #rydercup - Gazzetta_it : Un fenomeno a Roma: c’è #McIlroy all’Open d’Italia #golf #rydercup - MartucciVincen3 : e se rory mcilroy dopo aver firmato ieri la clamorosa rimonta dell'ultima prova FedEx fosse la superstar dell'open… - FederGolf : ?? CP Women’s Open In Canada il titolo va ???? Paula #Reto, 1/a con -19; 2/a posizione per ???? Nelly #Korda e ????Hye-Ji… -

L'evento è ospitato in un campo daa Borgo Machetto, seicentesca località famosa per la chiesetta di sant'Angela Merici, patrona di Desenzano del Garda, che sorge a 3 chilometri. Nella quiete ...'Non riesco a capire', ha detto prima del British. 'Non capisco come questa mossa possa essere ... PHIL MICKELSON - 138 milioni di dollari ETÀ: 52 - DAL: 102 milioni di dollari " ALTRI REDDITI:... Un fenomeno a Roma: all’Open d’Italia c’è McIlroy Golf, Open d'Italia 2022: Rory McIlroy sarà al via del torneo per la prima volta in carriera dal 15 al 18 settembre al Marco Simone ...Numero 3 al mondo, emblema del team Europe in Ryder Cup, fuoriclasse del green. Rory McIlroy sarà una delle stelle più attese del DS Automobiles 79° Open d’Italia, tra gli eventi di punta del DP World ...