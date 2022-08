"Fuoco amico" in Sicilia. L'abbraccio tra Salvini e Meloni (Di lunedì 29 agosto 2022) AGI - La foto è rasserenante, abbracciati e sorridenti e sullo sfondo il blu del mare Siciliano, quello dello Stretto, ma per ottenerla Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno dovuto prima rintuzzare le perplessità dei giornalisti e poi decidersi a fissare a Messina mezz'ora di tregua nella sfida per la leadership del Centrodestra. "Lasciamo alla sinistra divisioni, rabbia e polemiche. Uniti si vince", ha scritto il capo della Lega accompagnando su Facebook la foto, destinata a sopire le polemiche di chi aveva notato la stranezza di un inizio di campagna elettorale in Sicilia in contemporanea, con il primo appuntamento nella città dello Stretto allo stesso orario e nello stesso giorno. Non c'è "sfida", non c'è gara, si erano affrettati a dire i due leader. "Non è un derby a distanza - ha spiegato ... Leggi su agi (Di lunedì 29 agosto 2022) AGI - La foto è rasserenante, abbracciati e sorridenti e sullo sfondo il blu del mareno, quello dello Stretto, ma per ottenerla Matteoe Giorgiahanno dovuto prima rintuzzare le perplessità dei giornalisti e poi decidersi a fissare a Messina mezz'ora di tregua nella sfida per la leadership del Centrodestra. "Lasciamo alla sinistra divisioni, rabbia e polemiche. Uniti si vince", ha scritto il capo della Lega accompagnando su Facebook la foto, destinata a sopire le polemiche di chi aveva notato la stranezza di un inizio di campagna elettorale inin contemporanea, con il primo appuntamento nella città dello Stretto allo stesso orario e nello stesso giorno. Non c'è "sfida", non c'è gara, si erano affrettati a dire i due leader. "Non è un derby a distanza - ha spiegato ...

