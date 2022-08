Fuga di gas in una villetta a Nettuno: ‘incendio controllato’ per evitare l’esplosione (Di lunedì 29 agosto 2022) Prima la Fuga di gas, poi una sorta di ‘incendio’ controllato per evitare il peggio. E scongiurare l’esplosione. Questo è quello che è successo a Nettuno, in una villetta in via Collalto Sabino, all’altezza del civico 14. L’intervento dei vigili del fuoco Attualmente sul posto, in quella villetta, stanno intervenendo i Vigili del Fuoco, che sono stati chiamati per una ‘perdita’ di gas. I pompieri stanno mettendo la ‘bombola’ in torcia, stanno cioè accedendo il gas, così che si consumi quello che si trovi all’interno. La situazione, in ogni caso, sembra essere sotto controllo. Fanno la brace e gettano i resti nel cassonetto: a fuoco camion dei rifiuti su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 agosto 2022) Prima ladi gas, poi una sorta di’ controllato per evitare il peggio. E scongiurare l’esplosione. Questo è quello che è successo a, in unain via Collalto Sabino, all’altezza del civico 14. L’intervento dei vigili del fuoco Attualmente sul posto, in quella, stanno intervenendo i Vigili del Fuoco, che sono stati chiamati per una ‘perdita’ di gas. I pompieri stanno mettendo la ‘bombola’ in torcia, stanno cioè accedendo il gas, così che si consumi quello che si trovi all’interno. La situazione, in ogni caso, sembra essere sotto controllo. Fanno la brace e gettano i resti nel cassonetto: a fuoco camion dei rifiuti su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Fuga di gas in una villetta a Nettuno: ‘incendio controllato’ per evitare l’esplosione - Misonorottoilc6 : @Palazzo_Chigi ma quando è che esplodete per una fuga di gas ??? :))) - DiarioDiDario : @Michewolf 'Mentre suonavi la fuga di Bach.. Non ti accorgesti della fuga di gas.' Mino Pausa. - Frances27916780 : @Lucascarabelli @FrancoArlati Il rischio di deflagrazione x fuga di gas di una abitazione é molto meno remoto. Tutt… - ci_gori : RT @AnsaToscana: Fulmine prende tubo gas, fuga di metano nell'Aretino. Maltempo in Toscana, temporali a Siena e sull'Amiata #ANSA https://t… -