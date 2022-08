Dragowski | miracoli in serie contro il Sassuolo

DAZN_IT : Dragowski dà, Dragowski toglie ?? Prima regala il gol a #Pinamonti, poi nega la vittoria con un paio di miracoli ?… - Fraraii : Non siete pronti hai miracoli che farà Dragowski? - Davidecampa_ : @marifcinter Voi non potete neanche immaginare i miracoli che compirà Dragowski stasera. -

LA NAZIONE

Dopo il pasticcio con Caldara costato il 2 - 2 di Pinamonti, il portiere dello Spezia si è ampiamente riscattato salvando la sua squadra dalla ...Poi non è che Koopmeiners non riesca a segnare solo davanti aperché turbato dall'arrivo ... Addio a Pierluigi Frosio , grande capitano del Perugia ricordato come 'Perugia dei' ma ... Bastoni trascinatore, ‘Drago’ errori e miracoli Dopo il pasticcio con Caldara costato il 2-2 di Pinamonti, il portiere dello Spezia si è ampiamente riscattato salvando la sua squadra dalla sconfitta.Prestazione complessivamente positiva di tutta la squadra. Reca scatenato nelle folate offensive, Nzola dà battaglia in attacco ...