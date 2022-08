Demet Özdemir di DayDreamer si è sposata (video e foto) (Di lunedì 29 agosto 2022) Demet Özdemir si è sposata: l'attrice di DayDreamer - Le ali del sogno è convolata a nozze con l'attore e cantante Oguzhan Koc. Demet Özdemir si è sposata: la protagonista femminile di DayDreamer - Le ali del sogno è convolata a nozze con Oguzhan Koc, attore e cantante. La coppia aveva ufficializzato la relazione lo scorso anno, in passato alcuni rumors avevano ipotizzato un flirt con Can Yaman, suo collega nella soap turca. Demet Ozdemir, 30 anni, e Oguzhan Koc, 37 anni, si sono sposati domenica 28 agosto 2022. In realtà la coppia ha seguito un iter molto strano, dicendosi sì prima in Germania, poi in Italia e infine in Turchia, dove le nozze sono state spostate di tre giorni a causa del … Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 agosto 2022)si è: l'attrice di- Le ali del sogno è convolata a nozze con l'attore e cantante Oguzhan Koc.si è: la protagonista femminile di- Le ali del sogno è convolata a nozze con Oguzhan Koc, attore e cantante. La coppia aveva ufficializzato la relazione lo scorso anno, in passato alcuni rumors avevano ipotizzato un flirt con Can Yaman, suo collega nella soap turca.Ozdemir, 30 anni, e Oguzhan Koc, 37 anni, si sono sposati domenica 28 agosto 2022. In realtà la coppia ha seguito un iter molto strano, dicendosi sì prima in Germania, poi in Italia e infine in Turchia, dove le nozze sono state spostate di tre giorni a causa del …

