Damilano con dignità! (Di lunedì 29 agosto 2022) Marco Damilano - Il Cavallo e la Torre Se n’è parlato tanto della striscia informativa nell’access di Rai 3, talvolta anche con timore che potesse scalzare Un Posto al Sole. Tutto è servito per generare attesa per Il Cavallo e la Torre, che ha debuttato questa sera alle 20.40 – trainando la soap – con Marco Damilano alla conduzione. Una partenza, come altre, anticipata per via delle Elezioni, perché al centro del programma c’è proprio la politica. Non quella che raccontano tutti i giorni i tg e i talk, ma quella vista dalle persone, da chi è lontano dal potere e con ogni probabilità il prossimo 25 settembre resterà lontano anche dalle urne. Damilano parte proprio da qui, precisamente da Pescopennataro, un comune della provincia di Isernia (Molise), che rischia di diventare un paese fantasma, sempre più vecchio sulla carta ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 29 agosto 2022) Marco- Il Cavallo e la Torre Se n’è parlato tanto della striscia informativa nell’access di Rai 3, talvolta anche con timore che potesse scalzare Un Posto al Sole. Tutto è servito per generare attesa per Il Cavallo e la Torre, che ha debuttato questa sera alle 20.40 – trainando la soap – con Marcoalla conduzione. Una partenza, come altre, anticipata per via delle Elezioni, perché al centro del programma c’è proprio la politica. Non quella che raccontano tutti i giorni i tg e i talk, ma quella vista dalle persone, da chi è lontano dal potere e con ogni probabilità il prossimo 25 settembre resterà lontano anche dalle urne.parte proprio da qui, precisamente da Pescopennataro, un comune della provincia di Isernia (Molise), che rischia di diventare un paese fantasma, sempre più vecchio sulla carta ...

fabiofabbretti : Damilano con dignità! Ho recensito #IlCavalloELaTorre. Buona lettura, se vi va ?? - lilly_marquina : RT @Cinguetterai: Il primo programma in onda dalla sede centrale della Rai in viale Mazzini. Nella prima puntata, non a caso, è stata data… - MariaElenaBozz1 : RT @Cinguetterai: Il primo programma in onda dalla sede centrale della Rai in viale Mazzini. Nella prima puntata, non a caso, è stata data… - Rosablu2021 : Certo con la bella trovata di piazzarci Damilano alle 20.40. #upas - vero_antonelli : RT @Cinguetterai: Il primo programma in onda dalla sede centrale della Rai in viale Mazzini. Nella prima puntata, non a caso, è stata data… -