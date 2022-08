CdS – Calciomercato Bologna, tutte le piste da Balerdi a Daniliuc (Di lunedì 29 agosto 2022) 2022-08-28 20:03:00 In tema di news di Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: Tra domani e martedì si chiuderà anche per l’ultimo difensore che la dirigenza del Bologna ha in programma di consegnare nelle mani di Sinisa Mihajlovic. L’ultima pista buona e concreta è quella di Leonardo Balerdi, classe 1999 del Marsiglia. Centrale argentino con passaporto italiano, fisicità e agilità in area di rigore. In Ligue1 ha già cominciato con il piede giusto, tant’è che è titolare da tre partite. Tuttavia, dopo l’arrivo di un difensore più esperto, il Marsiglia sembra pronto a cedere Balerdi. Quella dell’italo-argentino non è l’unica pista. Restano sempre in corsa Becir Omeragic, classe 2002, astro nascente del calcio svizzero (tra l’altro è anche un Nazionale) e uno dei giocatori più importanti dello ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 29 agosto 2022) 2022-08-28 20:03:00 In tema di news ditiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: Tra domani e martedì si chiuderà anche per l’ultimo difensore che la dirigenza delha in programma di consegnare nelle mani di Sinisa Mihajlovic. L’ultima pista buona e concreta è quella di Leonardo, classe 1999 del Marsiglia. Centrale argentino con passaporto italiano, fisicità e agilità in area di rigore. In Ligue1 ha già cominciato con il piede giusto, tant’è che è titolare da tre partite. Tuttavia, dopo l’arrivo di un difensore più esperto, il Marsiglia sembra pronto a cedere. Quella dell’italo-argentino non è l’unica pista. Restano sempre in corsa Becir Omeragic, classe 2002, astro nascente del calcio svizzero (tra l’altro è anche un Nazionale) e uno dei giocatori più importanti dello ...

sscalcionapoli1 : CdS – Napoli, le inderogabili richieste di De Laurentiis al Manchester per Cristiano Ronaldo… - laziopress : CdS| Calciomercato Lazio, Acerbi verso l’Inter in prestito - pasqualinipatri : CdS| Calciomercato Lazio, Acerbi verso l’Inter in prestito - LALAZIOMIA : CdS| Calciomercato Lazio, Acerbi verso l’Inter in prestito - sscalcionapoli1 : CdS – Fabian va al PSG: domani visite mediche e firma, ecco quanto incasserà il Napoli -