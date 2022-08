Borsa Milano apre in calo, -1,06% (Di lunedì 29 agosto 2022) Milano – Borsa Milano apre in calo. Dunque apertura in ribasso per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib cede l’1,06% a 21.663 punti. Scivolano le principali borse di Asia e Pacifico, che cedono oggi quanto hanno lasciato sul campo i mercati occidentali venerdì scorso dopo le parole del presidente della Fed Jerome Powell al simposio di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Borsa Milano oggi 20 agosto 2022 Borsa Italiana oggi 28 ottobre 2019: Milano +0,38% Borsa Italiana oggi 29 ottobre 2019: Milano -0,07% Borsa Italiana oggi 04 agosto 2020: Milano +1,21% Borsa ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 29 agosto 2022)in. Dunque apertura in ribasso per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib cede l’1,06% a 21.663 punti. Scivolano le principali borse di Asia e Pacifico, che cedono oggi quanto hanno lasciato sul campo i mercati occidentali venerdì scorso dopo le parole del presidente della Fed Jerome Powell al simposio di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::oggi 20 agosto 2022Italiana oggi 28 ottobre 2019:+0,38%Italiana oggi 29 ottobre 2019:-0,07%Italiana oggi 04 agosto 2020:+1,21%...

